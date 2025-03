Mais de 210 guardas municipais são habilitados em Manaus

Novos agentes, aprovados em concurso público, receberam suas carteiras funcionais na última sexta-feira (14).

Mais de 210 guardas municipais foram habilitados em Manaus na última sexta-feira (14). Os novos agentes, aprovados em concurso público, receberam suas carteiras funcionais e vão integrar o efetivo de segurança da gestão municipal.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, os novos agentes passaram por um curso de formação com mais de 450 horas de capacitação.

Ao todo, 217 guardas receberam a carteira funcional em uma cerimônia realizada no Parque Municipal do Idoso, bairro Nossa Senhora das Graça. O prefeito David Almeida destacou o avanço que a corporação tem vivido em sua gestão.

“Nós tínhamos 385 guardas, agora somamos mais 217 e teremos mais 120 até o final do ano. A Guarda Municipal existe há 77 anos e, hoje, estamos realizando um sonho com a primeira turma de guardas armados, treinados e equipados”, afirmou Almeida.

Além do aumento no efetivo, a Guarda Municipal recebeu quase 90 novos veículos.

O senador Eduardo Braga ressaltou a importância da municipalização da segurança e o compromisso de buscar mudanças na legislação federal.

“Vamos manter contato com o secretário Alberto Neto para recebermos apoio técnico da Semseg e apresentar uma emenda constitucional que possibilite a criação da Polícia Municipal. A integração do sistema de segurança com os municípios é fundamental para combater o crime no país”, afirmou o senador.

Para os novos guardas municipais, a habilitação marca o início de uma trajetória de compromisso com a segurança da população.

“É uma honra fazer parte dessa instituição que só cresce. Estamos prontos para contribuir com a segurança pública e servir à sociedade com dedicação”, afirmou a guarda municipal Bianca Nasser.

