Luxemburgo comenta saída de Tite: ‘No lugar do Pedro era Gabigol’

Vanderlei Luxemburgo entende que resultados diversos são normais, mas que não está de acordo com algumas situações no comando de Tite. Sem clube desde que foi demitido do Corinthians, Luxa já passou por quatro demissões no Flamengo, contando a vez por “embate” com craque do Rubro Negro.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Luxemburgo analisa a demissão de Tite no Flamengo e destaca dois pontos, nos quais queixona no trabalho do técnico gaúcho.

A primeira questão está ligada a decisão de poupar jogadores essenciais para o clube, seguindo a opinião dos departamentos internos do clube, como o físico. Ainda afirma de que, para vencer jogos e torneios, é necessário contar com as melhores peças e cita Zico.

– Mas você ganha campeonato com um grande jogador dentro do campo do futebol. ‘Ah porque o jogador está com cansaço, com CK alto’. O Zico com CK alto resolvia o problema do Flamengo. E para todos os jogadores com CK alto que nós conhecemos dentro do campo, uma jogada resolve o problema – comentou o ex-comandante.

Para completar, Luxemburgo entende que não havia motivos para o Gabigol não substituir o Pedro, após lesão do artilheiro. Assim, destacava novamente a importância de um craque na situação do Flamengo.

– Quando o Pedro se machucou, quem tinha que jogar no lugar do Pedro era o Gabigol, com a história que ele tem no clube. O Flamengo tinha que entender isso, seu dirigente, seu treinador, que para resolver o problema sem o Pedro teria que ser o Gabigol. Não tem outra história, não tem que inventar mais nada – completou.

Por mais que Vanderlei Luxemburgo defenda a escolha de craques em campo, o técnico já teve problemas com jogadores importantes; um deles o tiraram do Flamengo.

Caso de Luxemburgo com Ronaldinho Gaúcho

Em 2011, durante sua penúltima passagem pelo Rubro Negro, o artilheiro Ronaldinho Gaúcho chega ao clube bancado pela diretoria, com grande promessa, já que havia brilhado no futebol espanhol.

No entanto, ao decorrer do ano problemas foram surgindo entre o então treinador e Ronaldinho. Na época, as notícias que saíam era sobre as noitadas e escapadas da concentração do craque, o que pesada no trabalho e possibilidade de manter a ordem de Luxemburgo.

Após certo período de insatisfação mútua, a pressão de um grande ídolo mundial foi mais forte. Assim, Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Flamengo em 2012. O ex-comandante deixou o clube com 83 jogos, além de 38 vitórias, 32 empates e 14 derrotas.

