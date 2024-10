Lula sofre acidente doméstico, e Planalto cancela viagem à Cúpula dos Brics

Presidente sofreu um acidente doméstico com um corte na nuca; ele viajaria neste domingo à Kazan

Brasília- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a viagem à Cúpula dos BRICS, em Kazan, devido a uma restrição temporária que o impede de realizar voos de longa duração. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula participará do evento por videoconferência. O cancelamento ocorreu após o presidente sofrer um acidente doméstico, que resultou em um ferimento na nuca, conforme detalhado no boletim médico divulgado neste sábado (20).

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

Confira a íntegra do boletim médico

BOLETIM MÉDICO

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

20/10/2024

13h

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital.

Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio.

Dr. Rafael Gadia Dra. Luiza Dib

Diretor de Governança Clínica

