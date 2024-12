Luís Miranda gera climão na Globo e dá esporrro em colega durante gravação

O ator da TV Globo, Luís Miranda, acabou provocando um verdadeiro climão durante as gravações da nova temporada da série Encantados, que é produzida para o Globoplay, mas também tem exibição na TV aberta.

Acontece que de acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator não gostou de ser interrompido por colegas em uma cena, assim, ele paralisou os trabalhos e acabou dando um verdadeiro esporro no elenco.

A situação teria ocorrido nas gravações que aconteceram na madrugada de terça (26) para quarta (27). No set de filmagem, além de Luís Miranda, haviam outros nomes do elenco da série, como João Côrtes, Dhu Moraes, Neusa Borges e Ludmillah Anjos, entre outros.

Segundo as informações, Eraldo, personagem de Luís Miranda, desaparece às vésperas de um desfile da escola de samba Encantados. O episódio se desenrola justamente com os demais personagens procurando pelo proprietário da agremiação.

Em uma das cenas, Luís Miranda passa por um caminho e encontra as personagens dos atores João Côrtes (Celso Tadeu) e Dhu Moraes (Dona Ponza). Ele seguia com uma toalha na mão, porém, deixou o objeto cair perto dos colegas. Achando que aquilo fazia parte da cena, a dupla de atores pegou a toalha e pendurou no ombro do ator, que seguiu a cena com outro ator.

Assim, a cena que era de emoção, virou um barraco em poucos segundos. Bastante incomodado, o ator parou a gravação e reclamou na frente de toda a equipe de produção ao ser interrompido pelos colegas.

“Quando eu tiver nesse tipo de cena, não faz isso não que corta a emoção, me atrapalha”, disparou o ator. Dhu Moraes, que dá vida a mãe do personagem do ator na produção, acabou ficando envergonhada com a puxada de orelha. João Côrtes, por sua vez, desnorteado, ainda tentou se desculpar com o amigo.

Ainda segundo as informações, a coluna apurou que a cena da toalha não estava ensaiada e foi criada por Miranda, porém, o ator não avisou os demais.

Logo após, ao ver o climão que foi gerado, o ator tentou apaziguar a situação e explicou a cena para Dhu Moraes. “Mãe”, como o ator chama a atriz nos bastidores. “Eu passo a toalha pra você e sigo. Tem um peso emocional, a gente se olha eu deixo a toalha e venho pra cá”, explicou o ator.

O climão, vale dizer, ocorreu durante as gravações de Encantados diante de quase 150 figurantes, fora das pessoas responsáveis pela produção do programa. No total, cerca de 300 pessoas estavam presentes no set.

Até mesmo o diretor da produção presenciou o “show” de Luís Miranda, mas não obteve nenhuma reação diante do protagonista da série.

O episódio que foi gravado neste dia retrata a final do Carnaval na Intendente Magalhães, avenida em que a escola de samba fictícia desfila na história. Encantados possui duas temporadas já lançadas e ambas estão disponíveis no Globoplay. A terceira encontra-se em produção e estreará só no próximo ano.

