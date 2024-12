Laudo aponta que míssil da Rússia derrubou avião; Rússia nega ataque

A aeronave, um Embraer 190, caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, deixando pelo menos 38 mortos

Cazaquistão – Um avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira (25) foi abatido por um sistema de defesa aérea russo, conforme revelado pela Reuters, que citou quatro fontes no Azerbaijão com conhecimento da investigação. A Rússia nega participação.

A aeronave, um Embraer 190, caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, deixando pelo menos 38 mortos. O incidente ocorreu após a aeronave desviar-se de uma área da Rússia onde sistemas de defesa aérea estão sendo usados para combater ataques de drones ucranianos.

O voo, que partiu de Baku, capital do Azerbaijão, com destino a Grozny, na Chechênia, fez uma solicitação de pouso de emergência pouco tempo depois de decolar.

Devido ao nevoeiro denso em Grozny, o avião foi redirecionado para Makhachkala, no Daguestão russo, e depois para Aktau, onde caiu a cerca de três quilômetros do aeroporto da cidade.

Inicialmente, a Agência Federal de Transportes Aéreos da Rússia afirmou que a queda do avião foi causada por uma colisão com aves. No entanto, a Ucrânia acusou a Rússia de ter abatido a aeronave com um míssil de defesa aérea.

Segundo Andri Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, os danos visíveis na fuselagem do avião indicam que não foram causados por aves, mas sim por disparos de mísseis.

Kovalenko também afirmou que a Rússia deveria ter fechado o espaço aéreo sobre Grozny, uma cidade que estava sob risco de ataques com drones naquele dia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pediu cautela, solicitando que não se tirem conclusões precipitadas sobre as causas do acidente.

Em resposta ao ocorrido, a Azerbaijan Airlines suspendeu todos os voos para Grozny e Makhachkala até que as causas da tragédia sejam completamente esclarecidas.

Peritos da Embraer, fabricante do avião, devem chegar ao Cazaquistão na sexta-feira para participar da investigação.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am