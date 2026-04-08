Lars Grael leva mensagem de superação e inclusão ao seminário de acessibilidade do TCE-AM

Uma trajetória de superação, resiliência e reinvenção marcou a palestra de abertura do 1º Seminário de Acessibilidade da Região Norte dos Tribunais de Contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) na manhã desta quarta-feira (8). Convidado como palestrante principal do evento, o ex-velejador olímpico Lars Grael utilizou sua experiência pessoal para reforçar a importância da inclusão e da efetividade das políticas públicas.

Grael situou o debate ao destacar que o Brasil já possui um conjunto robusto de leis voltadas à acessibilidade, mas ainda enfrenta dificuldades na implementação. “No Brasil não nos faltam leis que garantam a acessibilidade, mas falta a conscientização de que precisamos colocá-las em prática. As leis existem para serem cumpridas, não para serem facultativas”, afirmou.

A palestra, intitulada “Ajuste suas velas e desafie seus limites”, percorreu momentos-chave da carreira do atleta, desde o início no esporte até o acidente, em 1998, que resultou na amputação de uma de suas pernas e redefiniu sua trajetória pessoal e profissional.

Ao longo da exposição, Lars Grael destacou que o esporte foi determinante na construção de valores como disciplina, resiliência e capacidade de adaptação, aspectos que, segundo ele, foram essenciais no processo de reconstrução após o acidente.

“Aprender com as derrotas, recomeçar após momentos difíceis e enfrentar novos desafios são elementos fundamentais da minha trajetória. O esporte me ensinou a lidar com adversidades e a buscar sempre uma forma de seguir em frente”, disse.

O ex-atleta também enfatizou o papel das referências humanas nos momentos de maior fragilidade, destacando que exemplos concretos de superação foram decisivos em sua recuperação.

“Quando eu mais precisei, foram exemplos de outras pessoas que me ajudaram a encontrar um caminho. Isso mostra o quanto a inspiração e o contato humano podem transformar realidades”, afirmou.

A participação de Lars Grael dialoga diretamente com o objetivo do seminário, que busca não apenas discutir normas e políticas públicas, mas também provocar uma mudança de percepção sobre inclusão.

Durante a abertura, a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, já havia ressaltado que a escolha do palestrante reforça esse propósito, ao trazer uma experiência concreta de superação associada à defesa da acessibilidade.

Ao final da palestra, Grael reforçou a necessidade de transformar reflexão em ação prática, destacando que a inclusão exige compromisso coletivo.

Segundo ele, mais do que estruturas e normas, é preciso atitude. A acessibilidade depende de decisões cotidianas que garantam igualdade de oportunidades e participação plena.

A programação do 1º Seminário de Acessibilidade da Região Norte dos Tribunais de Contas continua nesta quinta-feira com a palestra de Eduardo Ronchetti sobre Acessibilidade Arquitetônica, além da continuidade na oferta de serviços de cidadania e acessibilidade.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM