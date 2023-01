Lucas Rodrigues Gama, 22, morreu ao ser atingido com um tiro na tarde desta segunda-feira(23), na rua Venezuela bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus. Segundo informação dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima foi atingida por um único disparo no olho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e tentou prestar os primeiros socorros à vítima, mas apenas constatou o óbito. A bala atingiu o olho e cabeça do jovem.

Conforme testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e dispararam contra o jovem. Os familiares de Lucas estão no local do crime e devem ajudar a polícia com mais informações. A perícia criminal também esteve no local e iniciou os procedimentos de investigação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o crime.

Diário 24h AM

https://d24am.com/policia/video-jovem-morre-atingido-por-tiro-no-olho-na-zona-leste-de-manaus/