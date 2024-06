Jornalista Renato Lombardi é internado após fugir de atropelamento

O jornalista Renato Lombardi, que é coapresentador do “Balanço Geral”, está internado com graves ferimentos desde sexta-feira (21/6) no hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, após escapar de um atropelamento. As informações foram compartilhadas nesta segunda (24/6) pelo Notícias da TV.

O acidente ocorreu por volta das 19h na avenida São Gabriel, no Itaim Bibi, região onde o comentarista mora. Na ocasião, Lombari conseguiu se desvencilhar de um carro que avançou em alta velocidade na faixa de pedestre, mas acabou caindo num buraco.

“Passei no sinal de pedestre na [avenida] São Gabriel e o cara saiu da [rua] Suzano a mil e pulei. No que pulei, caí num buraco e bati com a cabeça e o ombro na parede de um restaurante. Por precaução, fui pro Moriah, fiz tomo da cabeça e do ombro”, relatou Lombardi, que fraturou a clavícula e sofreu fissura no estômago.

“Tomei Tramal para a dor, e meu estômago rejeitou. Tive que voltar ao hospital. Forcei muito e sangrou. A endoscopia não deu nada, a não ser uma pequena fissura por causa do esforço. Graças a Deus, dos males o pior será uma tipoia no braço direito e repouso por 10 dias”.

Segundo as informações, o comunicador vai aproveitar seu afastamento para realizar ainda hoje alguns exames cardiológicos, que já estavam marcados para a próxima quinta-feira (27/6). Daqui um mês, ele será submetido a uma nova endoscopia.

Renato Lombardi deve retornar ao jornalístico na próxima semana, ao lado de Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert.

Giovanna Camiotto