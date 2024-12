Jorge Jesus “aparece” no Flamengo e entra em pauta para o planejamento de 2025

A modificação se tornou prioridade no Flamengo, entendendo a importância de profissionalizar o clube em todos os setores

Trabalhando para evoluir

Com a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para a presidência do Flamengo, a gestão vem intensificando o treinamento para garantir uma equipe forte e qualificada para ir em busca de títulos nos próximos anos.

Dentre as modificações que vêm ocorrendo estão a saída e chegadas de jogadores para fortalecer a equipe. Desta forma, Bap está disposto a abrir negociação para a venda de Matheus Gonçalves, visto como um jogador promissor da base.

Assim como, tem como prioridade buscar a contratação de um substituto para Gabigol, que se despediu do Rubro-Negro. Com isso, o objetivo é que isso ocorra antes que ele acerte com um novo clube.

Situação é exposta nos bastidores

Dentre as modificações que ocorreram, a saída de Marcos Braz no final do mandato de Rodolfo Landim, para a entrada de José Boto, como o novo vice-presidente de futebol do Mais Querido no próximo ano.

Entretanto, o novo VP de futebol, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, revelou que antes de fechar com o Flamengo conversou muito com Jorge Jesus para pegar referências do clube.

Em busca por mais

O dirigente português também vem conversando com o técnico Filipe Luís com objetivo de alinhar os trabalhos para garantir a evolução do clube no próximo. O profissional quer estreitar os laços antes de chegar ao clube.

José Boto colocou como prioridade neste início de trabalho tem como objetivo melhorar os departamentos de scouting e análise, além de querer a categoria de base trabalhando em conjunto com o time principal.

