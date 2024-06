João Barroso assume a Procuradoria-Geral do MPC-AM para o biênio 2024/2025

Em sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira (21), o procurador de contas João Barroso de Souza tomou posse no cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Nomeado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, por decreto publicado no Diário Oficial do Estado em maio, João Barroso retorna ao cargo para o biênio 2024/2026 após ter chefiado o órgão há dois anos.

A cerimônia foi conduzida pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, e contou com a presença de conselheiros, procuradores, membros e servidores da Corte, bem como familiares do procurador e diversas autoridades.

No discurso de abertura, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, destacou a gestão da ex-procuradora-geral Fernanda Cantanhede no biênio 2022/2023.

“Com talento e dedicação, a procuradora Fernanda nos deixou contribuições inestimáveis, como a elaboração da nova norma regulamentar do Ministério Público de Contas, sua ativa participação na Rede de Controle e Combate à Corrupção e a criação da Central de Recursos que são apenas algumas das realizações que enobrecem seu mandato. Seu trabalho incansável não só fortaleceu a instituição, mas também inspirou inúmeras mulheres”, afirmou a conselheira-presidente da Corte.

Ela também ressaltou a trajetória de João Barroso no MPC, estimando-lhe um mandato de sucesso.

“Neste momento de transição, é com satisfação que damos as boas vindas ao Dr. João Barroso, cuja trajetória no Ministério Público de Contas é marcada por dedicação ímpar, técnica apurada e uma finesse no trato pessoal. Ao assumir novamente este cargo, desejo-lhe um mandato pleno de realizações e que sua liderança continue a ser um pilar de integridade”, discursou a presidente do TCE-AM.

Em seu primeiro discurso como procurador-geral, João Barroso destacou a honra e a responsabilidade do cargo. “É uma grande honra, mas é também, um encargo de imensa responsabilidade, cujas atribuições recaem sobre a fiscalização das finanças públicas e sobre o controle externo da administração estatal”, declarou o novo procurador-geral do MPC-AM.

Ao deixar o cargo, Fernanda Cantanhede felicitou João Barroso e desejou sucesso em sua gestão.

“Foi uma grande honra chefiar essa instituição na qual me dedico há 25 anos. Vou passar o bastão, mas continuarei na labuta diária de fiscalizar o cumprimento da lei e a correta aplicação dos recursos públicos. Desejo ao nobre colega, Dr. João Barroso, que ele tenha saúde e sucesso em sua missão, e que ele saiba que pode contar comigo” afirmou a ex-procuradora-geral.

Biografia do procurador-geral

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), João Barroso tomou posse como procurador do MPC em 2006, após passar em 1º lugar no concurso para procurador da instituição.

O servidor já assumiu o cargo de procurador-geral em outras duas ocasiões: a primeira no biênio 2018/2020 — nomeado pelo então governador Amazonino Mendes — e a segunda no biênio 2020/2022, também nomeado pelo governador Wilson Lima.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix