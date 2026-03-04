Ivete Sangalo tem alta de hospital em SP após cirurgia no rosto

Cantora sofreu queda na semana passada após síncope vasovagal e passou por cirurgia no domingo

São Paul0 – A cantora Ivete Sangalo recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (3) após passar por uma cirurgia no rosto. Ela voltou às redes sociais para comentar seu estado de saúde.

Ivete sofreu uma queda na semana passada após uma síncope vasovagal — condição clínica considerada a causa mais comum de desmaios (leia mais abaixo).

A artista publicou um vídeo, na tarde desta terça, no quarto do hospital ao lado da equipe médica e elogiou o atendimento recebido.

Nas imagens, o cardiologista Roberto Kalil brinca com a cantora: “Minha moral está alta”. Ivete responde: “E eu vou ter alta?”. O médico confirma: “Você vai ter alta já”.

Em seguida, a cantora agradece aos profissionais e ao hospital pelo cuidado durante a internação. No domingo, Ivete realizou uma cirurgia no osso conhecido como “maçã do rosto”, cientificamente chamado de osso zigomático (ou zigoma).

Por volta das 18h30, a cantora publicou outro vídeo, em que aparece em um carro, afirmando que já está em Salvador, na Bahia, onde mora.

“Já estou em Salvador, chegando na minha casinha, e vocês sabem que eu tenho que descansar.”

Na segunda, a cantora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o que aconteceu após sofrer uma queda que resultou em fraturas no rosto. Em uma live gravada no hospital na capital paulista, ela afirmou que estava bem e em recuperação após realizar uma cirurgia no domingo.

“Esse inchaço é natural, porque houve uma cirurgia, tem sangue aqui, tem vasos cortados, enfim, houve uma ruptura de um osso e esse osso foi anexado de volta à sua estrutura original. Está bonito? Não está, mas a fofa é simpática, a fofa tem amor”, disse a cantora.

Ivete contou que o episódio, que aconteceu em Salvador na madrugada da última quarta-feira (25), foi provocado por uma condição chamada vasovagal, associada a estresse, cansaço e desidratação após o carnaval. Segundo a artista, a queda desta vez foi mais grave do que em episódios anteriores.

“Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão, em virtude de estresse, de trabalho, acho que foi por conta do carnaval. Dessa vez eu bati o rosto no chão, quebrei esses dois ossos, que ficam bem aqui na altura [da maçã do rosto]”, disse.

Após o acidente, a artista foi internada na quarta-feira (25), no Hospital Aliança, em Salvador. A cantora viajou para São Paulo para realizar a cirurgia no rosto e afirmou que seguiu todas as orientações médicas.

“Essa foi uma lesão bastante importante, mas que foi num lugar que eu poderia me recompor, que eu poderia viajar, que eu poderia ter o tempo de fazer a apresentação”, afirmou.

A cantora Ivete Sangalo se apresentou, com o olho roxo, na sexta-feira (27), em São Paulo, dois dias após ter um mal-estar, desmaiar e ficar machucada. Na live da segunda, ela explicou que decidiu manter compromissos profissionais apenas após liberação médica.

“Eu fui sempre aconselhada pelos médicos, mas muito segura, sou uma mulher muito responsável, segura de que poderia cumprir com o meu papel”, disse.

Na live, a cantora classificou ainda o episódio como um livramento e alertou aos fãs para os sintomas da condição vasovagal.

“Poderia ter sido pior, poderia ter batido minha cabeça. Para você que tem essas sensações de quando se levanta rápido demais, sente uma sensação de desmaio, de tontura e tal, faça seus exames.”

amazonianarede

Da Redação portal d24am