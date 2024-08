Isabelle Nogueira faz desabafo sobre queimadas na Amazônia: “Sufoco”

A amazonense ficou conhecida nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil 2024

São Paulo- A Cunhã-Poranga do Boi Garantido Isabelle Nogueira fez um desabafo sobre as queimadas na Amazônia nesta quarta-feira (14), durante uma entrevista no programa ‘Sala de TV’, do Terra. A amazonense ficou conhecida nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil 2024.

“Hoje se você for olhar para Manaus, está passando por um momento de sufoco, horrível, ano passado a gente não conseguia sair de casa, quando saia parecia que nós estávamos dentro de uma churrasqueira, quantas vezes vocês ouviram falar por aqui? Pouquíssimas vezes. Eu acho que o povo do norte não é tão visto como merece, como deveria”, disse Isabelle em seu desabafo sobre as queimadas na Amazônia.

Durante a entrevista, Isabelle também detalhou as dificuldades de viver em meio à fumaça que encobre as cidades do norte por conta das queimadas.

“É difícil de sair de casa, quando sai os olhos lacrimejam, você tem que usar máscara para respirar quando a gente está na rua o cheiro de fumaça horrível, e eu sei porque vivi isso.. é necessário chamar atenção do Brasil e do mundo que os olhos se voltem pra gente para que as pessoas façam uma reflexão do que pode acontecer com outras cidades”, enfatizou Isabelle.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am