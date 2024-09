Dois homens são presos desmatamento no interior do AM

O condutor do veículo e o outro suspeito estavam em área de mata operando uma motoserra para abastecer caminhão com madeira ilegal

Manaus – Dois homens, não identificados, foram presos nesta sexta-feira (13), pela prática de crime ambiental, no Km 60 – AM 070, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). Com os presos, a polícia apreendeu um caminhão carregado de madeira ilegal. O condutor do veículo e o outro suspeito estavam em área de mata operando uma motoserra para abastecer o caminhão.

De acordo com o resumo de ocorrência da polícia, a equipe recebeu uma informação através do ‘sistema Sapopema’ sobre alerta de desmatamento visualizado via satélite. Ao chegar ao local, com a utilização de um drone foi possível localizar a área de mata desmatada, bem como o caminhão carregado de madeira. Ao adentrar na mata, as equipes encontraram o condutor do caminhão e o outro suspeito com uma motoserra cortando as árvores para abastecer o caminhão.

Os suspeitos foram presos em flagrante e o material foi apreendido. Um dos suspeitos já tem passagem pela polícia pelo crime de receptação de veículo com restrição. Eles foram levados para a delegacia do município e irão responder pela prática de delito ambiental.

Material apreendido

01 (um) Caminhão M. Benz/L 1113 cor azul placa NBD-3917;

Aproximadamente 5,2 (st) de lenha stereo;

01 (uma) motosserra STIHL;

01 Galão de 20 l com óleo queimado para correte.

