Irmãs são encontradas mortas horas antes de serem despejadas

Duas irmãs em Barcelona, Espanha, chocaram a comunidade ao tirarem suas próprias vidas horas antes de serem despejadas de seu apartamento no bairro de Sant Andreu. O trágico evento ocorreu após deixarem um bilhete, visível no imóvel, mencionando a ordem judicial de despejo devido ao não pagamento do aluguel.

De acordo com informações do El Mundo, funcionários judiciais foram notificados pelas autoridades na manhã desta segunda-feira. O processo teve início em maio de 2023, quando o proprietário entrou com uma ação após quase dois anos sem receber os 9 mil euros devidos. As duas mulheres residiam no apartamento da rua Navas de Tolosa, na capital catalã, embora apenas uma estivesse formalmente no contrato de arrendamento.

As irmãs faleceram por volta das 4h30 da manhã de segunda-feira, poucas horas antes do previsto início do despejo devido ao não pagamento de aluguel desde 2021. A situação financeira deteriorou-se após a morte da mãe das irmãs devido à Covid-19 em 2021. A filha mais velha continuou vivendo com as duas meninas no sótão da propriedade, deixando-as possivelmente sem fonte de renda após seu falecimento.

A irmã mais nova, de 54 anos, raramente saía de casa, segundo relatos de vizinhos que afirmam não vê-la na rua por anos e desconhecer até mesmo seu nome. “Eram muito reservadas”, disse uma moradora que reside há 30 anos no bairro junto ao marido.

Núria, a irmã mais velha, era mais conhecida entre os vizinhos e frequentava estabelecimentos locais como supermercados e açougues. Desde a morte da mãe, ela passou a usar máscara e evitava o contato com outros moradores.

O presidente da Câmara de Barcelona, Jaume Collboni, expressou estar “chocado” com a notícia trágica. “Não consigo deixar de pensar que os serviços sociais da prefeitura tentaram entrar em contato várias vezes para oferecer assistência, sem obter resposta”, lamentou.

Apesar das tentativas dos serviços sociais, não havia registros de vulnerabilidade formalmente documentados, uma vez que as inquilinas nunca responderam às tentativas de comunicação dos mesmos.

