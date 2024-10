Governo vai doar 20 mil seringas e 4.000 agulhas ao Líbano, diz Itamaraty

Doação de insumos estratégicos em saúde tem previsão de sair do país ainda neste domingo (6), segundo ministério

Líbano- O governo brasileiro informou, neste domingo (6), que vai doar insumos estratégicos em saúde ao Líbano, país localizado no Oriente Médio e alvo de ataques. A doação, que consiste em 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais, está prevista para sair do Brasil ainda hoje, da Base Aérea de São Paulo, em voo de repatriação da FAB (Força Aérea Brasileira).

“A cooperação humanitária internacional do Brasil acontece com base nos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS), administrados pelo Ministério da Saúde. As doações são realizadas após análise técnica que assegura não haver risco de comprometimento do abastecimento nacional no âmbito do SUS”, explica o Ministério das Relações Exteriores em nota.

A Embaixada do Líbano em Brasília apresentou a demanda ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 23 de setembro. A operação, então, foi coordenada pelo Itamaraty em parceria com o Ministério da Saúde. O comunicado acrescenta também que “outros bens emergenciais devem ser doados nos próximos dias” ao Líbano.

Repatriação

O primeiro voo com brasileiros repatriados do Líbano pousou na manhã deste domingo, às 10h24, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O transporte destas pessoas faz parte da operação Raízes do Cedro, que decolou na tarde deste sábado (5), de Beirute, com 229 passageiros e três animais domésticos. A expectativa do Governo Federal é resgatar cerca de 500 pessoas por semana.

Lula recebeu o grupo e, em discurso, deu boas-vindas aos repatriados. “Possivelmente, temos mais libaneses morando no Brasil do que no Líbano. Somos muito agradecidos porque vocês ajudaram a construir a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil e vocês têm muita responsabilidade por aquilo que nós somos. O Brasil é um país generoso. […] Que vocês encontrem no Brasil a felicidade que tiraram de vocês com esse bombardeio no Líbano”, afirmou.

O presidente destacou que o governo brasileiro pretende trazer todos os brasileiros e parentes que quiserem deixar o Líbano. “Nós não deixaremos enquanto tiver um companheiro, seja brasileiro ou parente de brasileiro, lá no Líbano. A gente vai buscar ele porque nós não deixamos ninguém para trás. Vamos tentar trazer todos os que quiserem vir”, declarou.

Segundo o Itamaraty, cerca de 3 mil pessoas querem voltar ao Brasil, mas a quantidade de viagens será definida conforme a demanda. O governo federal afirmou que planeja resgatar todas as pessoas que demonstrarem interesse em retornar. A Embaixada do Brasil em Beirute reúne informações por meio de formulários online de quem deseja voltar. São cerca de 20 mil pessoas com nacionalidade brasileira vivendo no Líbano, representando a maior comunidade do Brasil no Oriente Médio.

