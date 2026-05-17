Governo do AM intensifica a realização de cirurgias dermatológicas neste domingo

A ação tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes, em sua maioria com diagnóstico de câncer de pele

Manaus – Como parte do programa Opera+ Amazonas, o Governo do Estado realiza, a partir deste domingo (17), uma intensificação de cirurgias dermatológicas. A ação tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes, em sua maioria com diagnóstico de câncer de pele.

Somente em 2025, as intensificações do programa Opera + Amazonas resultaram em 532 cirurgias dermatológicas. Em 2026, a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) contabiliza 446 procedimentos realizados. Com esta ação, a unidade alcançará a marca de 1.200 procedimentos cirúrgicos executados.

Para atender a população, foram mobilizados 50 servidores, entre dermatologistas cirurgiões, enfermeiros, técnicos e equipe administrativa.

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Com informações da Assessoria Portal d24am