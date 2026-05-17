26.3 C
Manaus
Facebook Instagram
Início Saúde Governo do AM intensifica a realização de cirurgias dermatológicas neste domingo

Governo do AM intensifica a realização de cirurgias dermatológicas neste domingo

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Arnoldo Santos/Fuham) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/saude/governo-do-am-intensifica-a-realizacao-de-cirurgias-dermatologicas-neste-domingo/

A ação tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes, em sua maioria com diagnóstico de câncer de pele

Manaus – Como parte do programa Opera+ Amazonas, o Governo do Estado realiza, a partir deste domingo (17), uma intensificação de cirurgias dermatológicas. A ação tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes, em sua maioria com diagnóstico de câncer de pele.

Somente em 2025, as intensificações do programa Opera + Amazonas resultaram em 532 cirurgias dermatológicas. Em 2026, a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) contabiliza 446 procedimentos realizados. Com esta ação, a unidade alcançará a marca de 1.200 procedimentos cirúrgicos executados.

Para atender a população, foram mobilizados 50 servidores, entre dermatologistas cirurgiões, enfermeiros, técnicos e equipe administrativa.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© Amazônia na Rede - Portal de notícias do Amazonas