Goleiro Bruno não se apresenta às autoridades e é considerado foragido

O jogador teve a liberdade condicional revogada após viajar sem autorização. Ele deverá retornar ao regime semiaberto

Rio de Janeiro – Após ter a prisão decretada, o goleiro Bruno não se apresentou às autoridades e passou a ser considerado foragido da Justiça do Rio de Janeiro, de acordo com o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio).

O jogador teve a liberdade condicional revogada pela Vara de Execuções Penais, na quinta-feira (5), após deixar o estado sem autorização judicial.

O juiz Rafael Estrela Nóbrega ordenou a prisão de Bruno ao tomar conhecimento da viagem do goleiro para o Acre, no último dia 15, para defender o Vasco-AC em uma partida pela Copa do Brasil.

De acordo com o magistrado, o jogador violou a condição que determinava “não se ausentar do estado do Rio de Janeiro sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal”.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am