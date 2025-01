Globo toma decisão e acabará com o Mais Você de Ana Maria Braga

A Globo, ao que parece, já começou a se preparar para montar uma nova programação matinal diária da sua programação para quando a apresentadora Ana Maria Braga, que comanda o Mais Você nos fins de manhã do canal, resolver se aposentar.

Durante o programa A Tarde é Sua desta última quinta-feira (16), o jornalista Alessandro Lo-Bianco revelou que a direção da Globo resolveu tomar uma importante decisão envolvendo o Mais Você.

Antes, estava sendo levantada a possibilidade de Tati Machado assumir o comando do Mais Você, esse teria sido um pedido feito pela própria Ana Maria Braga, que tinha a intenção de passar o bastão para a colega de trabalho, e permanecer na atração apenas no quadro de culinária.

Porém, a Globo acabou tomando uma outra decisão, o canal acredita que a melhor decisão é após a aposentadoria da loira, dar fim ao Mais Você na sua programação.

A decisão foi tomada, após o canal constatar em pesquisas internas que o público do matinal não se adaptou ao formato com outros apresentadores como Talitha Morete, Fabrício Battaglini e a própria Tati Machado, que comandam a atração durante as ausências de Ana Maria Braga.

A emissora chegou a conclusão que o Mais Você está atrelado à imagem de Ana Maria, assim, acredita que acabar com o mesmo após a aposentadoria da apresentadora é a melhor decisão a ser tomada, provocando uma reformulação na sua programação matinal.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva