Globo bate o martelo e define o fim de Família é Tudo na sua programação

A Globo já bateu o martelo e definiu quando irá ao ar o último capítulo da novela Família é Tudo, exibida na faixa das sete da emissora carioca.

O jornalista Flávio Ricco divulgou em sua coluna no R7, que a próxima novela das 7, intitulada de Volta Por Cima, e que terá a atriz Jéssica Ellen como protagonista e autoria de Claudia Souto, possui data de estreia prevista para o dia 30 de setembro, dessa forma, o último capítulo de Família é Tudo na Globo, irá ao ar no dia 27 de setembro, uma sexta-feira, com reprise no sábado (28).

A substituta de Família é Tudo, vale dizer, contará com um bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro como um dos seus cenários principais.

FRACASSO

Voltando a falar sobre Família é Tudo, a novela chegou ao seu centésimo capítulo com um saldo de elevação na audiência, porém, ainda com sinais de fracasso na emissora.

Escrita pelo autor Daniel Ortiz, a novela segue cravando médias acima de sua antecessora, Fuzuê (2023), porém, abaixo do esperado pela Globo.

Com capítulo exibido nesta última sexta (28), a novela chegou ao número 100 com uma média parcial de 20,2 pontos em São Paulo, de acordo com dados consolidados do Ibope.

Comparando com Fuzuê, que foi finalizada com 19,2 pontos, Família é Tudo elevou 4,5% da audiência na faixa, porém, a marca é a segunda pior da década, alcançada por uma produção inédita no horário até então.

No ranking, Salve-se Quem Puder (2020), também assinada por Daniel Ortiz, continua em primeiro lugar, com 27,1 pontos, seguido por Vai na Fé (2023), com 23,3, Cara e Coragem (2022), com 20,7, e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), com 20,5 pontos.

