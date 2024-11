Galvão Bueno volta a narrar e acerta seu primeiro trabalho após saída da Globo

Após 43 anos marcando presença na Globo, Galvão Bueno está pronto para um novo desafio em sua carreira: ele acaba de assinar contrato com a Amazon e será a principal voz das transmissões do Campeonato Brasileiro na plataforma a partir de 2025, marcando sua estreia no streaming.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o acordo não para por aí. Além do Brasileirão, Galvão também vai narrar jogos da Copa do Brasil e participar de campanhas publicitárias relacionadas às transmissões. A parceria foi fechada em setembro de 2024 e faz parte de um contrato da Amazon com a Liga Forte União, que reúne grandes times como Vasco, Corinthians, Fluminense e Fortaleza. A plataforma terá exclusividade para exibir 38 partidas do campeonato por ano, dividindo os direitos com a Record e o YouTube.

Aos 74 anos, Galvão se despede oficialmente da Globo, onde encerra suas atividades no fim de 2024. Seu último projeto por lá é o reality show Craque da Voz, que busca revelar novos talentos da narração esportiva. Com a saída, também termina o contrato de agenciamento publicitário que ele mantinha com a emissora.

Mesmo longe das narrações esportivas desde 2022, Galvão nunca ficou parado. Ele se dedicou a diferentes projetos, como o documentário Olha o Que Ele Fez, no Globoplay, e um quadro no programa É de Casa. Além disso, colaborou com o COB durante a Olimpíada de Paris, apresentando programas e participando da cobertura online.

Mudanças na Amazon

A chegada de Galvão à Amazon também traz mudanças para a equipe da plataforma. Cleber Machado, que fazia parte do time de narradores, será transferido para a Record, onde narrará partidas do Brasileirão. Essa movimentação é reflexo direto do impacto do novo contrato entre a Amazon e a Liga Forte União, que redefiniu os padrões de exibição do campeonato.

No Prime Video, Galvão promete trazer sua marca registrada às transmissões, mas ele também planeja ir além. Livre para explorar outras plataformas, o narrador quer investir em seu canal no YouTube e até negociar direitos de transmissão para outros eventos esportivos. Em recente entrevista à colunista Mônica Bergamo, ele já tinha dado pistas dessa transição, revelando que estava pronto para se dedicar de vez ao universo do streaming.

Colaborou: Renan Santos

amazonianarede

Areavip Colaboradores