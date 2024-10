Furacão atinge a Flórida, deixa mortos e destruição

O furacão Milton atingiu a Flórida, nos EUA, nessa quarta-feira, e o Condado de Saint Lucie, já registrou várias mortes.

As informações são da WPTV, afiliada da CNN, que divulgou dados repassados pela xerife local, Keith Pearson. Segundo ela, várias vítimas fatais foram confirmadas no bairro residencial Spanish Lakes Country Club. Os detalhes exatos sobre o número de mortos e a identidade das vítimas ainda não foram revelados.

O Condado de Saint Lucie fica na costa atlântica da Flórida, cerca de 225 quilômetros a leste de Sarasota, na Costa do Golfo. O furacão Milton provocou ventos de até 193 km/h e chuvas fortes.

De acordo com o governador Ron DeSantis, o estado registrou pelo menos 19 tornados e emitiu 116 alertas de tornado em todo o território, à medida que o furacão avançava para o interior, com risco de continuar impactando as costas oeste e leste da Flórida.

Em uma coletiva de imprensa, DeSantis explicou que a tempestade continua a se deslocar para a Flórida central, com ventos fortes, chuvas intensas e a ameaça de mais tornados e inundações.

A tempestade, descrita pelos meteorologistas como a mais forte dos últimos 100 anos nos EUA, tem causado pânico e destruição nas áreas por onde passa.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas