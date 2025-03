Força Nacional será enviada para reforçar segurança em Terra Indígena no Amazonas

Autorização foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na sexta-feira (28). O território está localizado entre os municípios de Humaitá e Manicoré.

A Força Nacional atuará na segurança e na preservação da ordem pública na Terra Indígena (TI) Tenharim Marmelos, no sudoeste do Amazonas. A autorização foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na sexta-feira (28). O território está localizado entre os municípios de Humaitá e Manicoré.

A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, ainda não foi divulgada a data para o desembarque do reforço no território indígena, no interior do estado.

A ação faz parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas) e ocorrerá em parceria com os órgãos de segurança pública do estado e o comando da Polícia Federal (PF). Segundo o ministro, os agentes da Força Nacional darão suporte aos servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Conforme o texto assinado por Ricardo Lewandowski, o contingente a ser disponibilizado seguirá o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

“A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá fornecer a infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública”, diz um trecho da decisão.

Tenharim Marmelos

A Terra Indígena é habitada pelo povo Tenharim, da família linguística Tupi-Guarani. Atualmente, o território abriga 741 pessoas e está localizado às margens do Rio Marmelos, um afluente do Rio Madeira.

A região é cortada pela rodovia Transamazônica (BR-230), essencial para o transporte de produtos como castanha, copaíba e farinha de mandioca, além de permitir a chegada de itens básicos às aldeias.

Por Lucas Macedo, g1 AM