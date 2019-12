Flamengo VS Liverpool – um pouco de sua história

FLAMENGO

O Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 para as disputas de remo. A entrada da equipe no futebol aconteceu em 1912. Atualmente, o time rubro-negro é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca, com 31 títulos. Segundo diversas pesquisas, é o clube com o maior número de torcedores do País. Os dois principais títulos da história do Flamengo ocorreram em 1981. Comandado pelo ídolo Zico, o time conquistou a Copa Libertadores da América, em final contra o Cobreloa, do Chile, e o Mundial Interclubes, diante do Liverpool, da Inglaterra. Foi na década de 1980, também, que o Flamengo conquistou o seu primeiro Campeonato Brasileiro.

Títulos

taça Mundial

1 título

1981

taça Copa Libertadores da América

1 título

1981

taça Campeonato Brasileiro

6 títulos

1980, 1982, 1983,1987, 1992 e 2009

taça Copa do Brasil

2 títulos

1990 e 2006

taça Copa Mercosul

1 título

1999

taça Torneio Rio-São Paulo

1 título

1961

taça Campeonato Carioca

27 títulos

1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939

1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963

1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1981, 1986

1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007

2008, 2009 e 2011

LIVERPOOL

O Liverpool Football Club ou L.F.C é um clube de futebol, com sede na cidade de Liverpool, Noroeste da Inglaterra.

Fundado em 1892, ingressou na Football League no ano seguinte e desde então atua no Anfield Road. Seu uniforme, que originalmente adotava camisas vermelhas e calções brancos, é todo vermelho desde 1965. O lema do clube é “You’ll Never Walk Alone” , que traduzido significa ”Você Nunca Caminhará Sozinho”.

É uma das equipes mais vitoriosas da Inglaterra e da Europa, tendo já conquistado 6 Liga dos Campeões, 3 Copa da UEFA, 4 Supercopa da UEFA, 18 Campeonatos Ingleses, 7 Taças de Inglaterra, 8 Taças da Liga e 15 Supertaças da Inglaterra. O período mais glorioso de sua história foi entre as décadas de 1970 e 1980, quando Bill Shankly e Bob Paisley lideraram o Liverpool a onze títulos nacionais e sete troféus europeus. Com 13 Títulos Internacionais é o 7º maior do mundo.

Em solo europeu não há equipe no futebol inglês ou britânico que brilhasse mais do que os Reds, sendo este o maior vencedor de seu país nas duas principais competições da UEFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, com seis e três títulos respectivamente em cada competição supracitada. Foi o primeiro time inglês tricampeão da UCL, feito conquistado em 1981, tendo disputado nove finais de Champions league, com seis troféus conquistados.

O clube está envolvido em duas das páginas mais terríveis da história do futebol europeu: em 29 de maio de 1985, em Bruxelas na Bélgica aconteceu a tragédia de Heysel, quando 39 pessoas foram mortas devido a acidentes causados por hooligans ingleses no estádio de Heysel e em 15 de abril de 1989, no estádio Hillsborough, em Sheffield, quando Liverpool e Nottingham Forest jogavam, 96 pessoas morreram devido a superlotação causada por negligência da polícia de Sheffield, no que ficou conhecido como Desastre de Hillsborough.

Seus maiores rivais no esporte são o Manchester United, o Everton, com quem faz o clássico da cidade de Liverpool, chamado de Merseyside Derby, e o Chelsea. Foi um dos fundadores do extinto G-14, grupo dos principais clubes do futebol europeu, e um dos novos membros da Associação Europeia de Clubes.

Época Títulos

19/20 usc.png Vencedor da Super Taça da UEFA

18/19 Liga dos Campeões Vencedor da Liga dos Campeões

17/18 Liga dos Campeões Vice-Campeão da Liga dos Campeões

15/16 Vice-Campeão da Taça da Liga Vice-Campeão da Taça da Liga

15/16 Liga Europa Vice-Campeão da Liga Europa

11/12 EFL Cup Vencedor da Taça da Liga

06/07 Liga dos Campeões Vice-Campeão da Liga dos Campeões

06/07 Community Shield Vencedor da Super Taça da Inglaterra

05/06 Supertaça Europeia Vencedor da Super Taça da UEFA

05/06 FA Cup Vencedor da Taça FA

04/05 Vice-Campeão da Taça da Liga Vice-Campeão da Taça da Liga

04/05 Liga dos Campeões Vencedor da Liga dos Campeões

02/03 EFL Cup Vencedor da Taça da Liga

01/02 Community Shield Vencedor da Super Taça da Inglaterra

01/02 Supertaça Europeia Vencedor da Super Taça da UEFA

00/01 Taça UEFA Vencedor da Taça UEFA

00/01 EFL Cup Vencedor da Taça da Liga

00/01 FA Cup Vencedor da Taça FA

95/96 Vice-Campeão da Taça FA Vice-Campeão da Taça FA

94/95 EFL Cup Vencedor da Taça da Liga

91/92 FA Cup Vencedor da Taça FA

90/91 Community Shield Vencedor da Super Taça da Inglaterra

89/90 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

89/90 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

88/89 FA Cup Vencedor da Taça FA

88/89 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

87/88 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

87/88 Vice-Campeão da Taça FA Vice-Campeão da Taça FA

86/87 Vice-Campeão da Taça da Liga Vice-Campeão da Taça da Liga

86/87 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

85/86 FA Cup Vencedor da Taça FA

85/86 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

84/85 Vice-Campeão da Taça Europeia Vice-Campeão da Taça Europeia

84/85 Vice-Campeão da Taça Intercontinental Vice-Campeão da Taça Intercontinental

83/84 Vencedor da Taça da Liga Vencedor da Taça da Liga

83/84 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

83/84 Taça dos Campeões Europeus Vencedor da Taça Europeia

82/83 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

82/83 Vencedor da Taça da Liga Vencedor da Taça da Liga

82/83 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

81/82 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

81/82 Vice-Campeão da Taça Intercontinental Vice-Campeão da Taça Intercontinental

81/82 Vencedor da Taça da Liga Vencedor da Taça da Liga

80/81 Vencedor da Taça da Liga Vencedor da Taça da Liga

80/81 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

80/81 Taça dos Campeões Europeus Vencedor da Taça Europeia

79/80 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

79/80 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

78/79 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

77/78 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

77/78 Vice-Campeão da Taça da Liga Vice-Campeão da Taça da Liga

77/78 Supertaça Europeia Vencedor da Super Taça da UEFA

77/78 Taça dos Campeões Europeus Vencedor da Taça Europeia

76/77 Vice-Campeão da Taça FA Vice-Campeão da Taça FA

76/77 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

76/77 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

76/77 Taça dos Campeões Europeus Vencedor da Taça Europeia

75/76 Taça UEFA Vencedor da Taça UEFA

75/76 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

74/75 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

73/74 FA Cup Vencedor da Taça FA

72/73 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

72/73 Taça UEFA Vencedor da Taça UEFA

70/71 Vice-Campeão da Taça FA Vice-Campeão da Taça FA

66/67 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

65/66 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

65/66 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

65/66 Vice-vencedor da Taça das Taças Vice-vencedor da Taça das Taças

64/65 Vencedor da Super Taça da Inglaterra Vencedor da Super Taça da Inglaterra

64/65 FA Cup Vencedor da Taça FA

63/64 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

49/50 Vice-Campeão da Taça FA Vice-Campeão da Taça FA

46/47 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

1922/23 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

1921/22 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

1913/14 Vice-Campeão da Taça FA Vice-Campeão da Taça FA

1905/06 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

1900/01 Campeão de Inglaterra Campeão de Inglaterra

