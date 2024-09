Flamengo opta pela saída de Tite e treinador já tem data para deixar o clube

Técnico vem sendo bastante contestado nas últimas semanas

Pressão recente

O Flamengo já tem uma decisão em relação ao futuro do técnico Tite. Considerado um dos principais treinadores do futebol brasileiro, o ex-Seleção Brasileira vem sendo bastante cobrado pela Nação.

Apesar do Rubro-Negro ainda estar disputando as três principais competições, o desempenho não vem agradando. Muitos, inclusive, pedem pela demissão do técnico.

Assim, o jornalista Venê Casagrande falou sobre o tema. De acordo com a fonte, Tite não permanecerá no Flamengo para a próxima temporada e, deve sair, no mais tardar, em dezembro.

Flamengo não seguirá com Tite

O contrato do treinador se encerra ao fim do ano e não será renovado. Venê conta que Tite não está nos planos de nenhuma das duas chapas favoritas ao cargo da presidência do Flamengo.

Porém, também não é possível cravar se a saída será antecipada. No futebol brasileiro dificilmente um treinador conseguiria resistir à uma sequência negativa de resultados.

Mas, enquanto isso, o técnico, que tem Luís Castro como sombra, segue trabalhando para recolocar o Flamengo nos trilhos. Na próxima semana, o Rubro-Negro precisará vencer o Peñarol para avançar de fase na Libertadores.

Tite está com 63 anos de idade e soma passagens por alguns dos maiores times do país. Porém, o treinador viveu o grande auge da carreira comandando o Corinthians.

