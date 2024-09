Fim de uma era? Adriana Esteves, a Mércia de ‘Mania de Você’, desiste das novelas após 35 anos. ‘Me aposentar’

Desistência da carreira? Adriana Esteves faz revelação surpreendente durante a festa de lançamento de ‘Mania de Você’. Entenda!

Após Reynaldo Gianecchini , Giovanna Antonelli , entre outros artistas de peso da Globo anunciarem que não desejam mais fazer novelas, pelo menos por um bom tempo, Adriana Esteves deu a entender que também fará parte desse time.

A atriz esteve presente na festa de lançamento de ‘Mania de Você ‘, nova novela das nove, na noite desta quinta, 29, no Rio de Janeiro. Durante o papo com os jornalistas, a artista assumiu que deseja parar de fazer novelas, mas continuará no mercado em projetos como séries, filmes e peças de teatro. “Vou trabalhar sempre, mas talvez vou me aposentar de novela”.

Após Reynaldo Gianecchini , Giovanna Antonelli , entre outros artistas de peso da Globo anunciarem que não desejam mais fazer novelas, pelo menos por um bom tempo, Adriana Esteves deu a entender que também fará parte desse time.

A atriz esteve presente na festa de lançamento de ‘Mania de Você ‘, nova novela das nove, na noite desta quinta, 29, no Rio de Janeiro. Durante o papo com os jornalistas, a artista assumiu que deseja parar de fazer novelas, mas continuará no mercado em projetos como séries, filmes e peças de teatro. “Vou trabalhar sempre, mas talvez vou me aposentar de novela”.

Sucesso por onde passa, Adriana Esteves também é uma das protagonistas da segunda temporada de ‘Os Outros’, disponível no Globoplay. Para a atriz, o afastamento se deve ao fato de uma novela demandar muito trabalho. “Quero fazer Mania de Você agora bem bonitinha, me dedicar a ela, mas novela é muito trabalhosa”, pontuou.

“Atuar é minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar desde jovem. Descobri o meu ofício, que é minha paixão, que é a atuação. É uma sorte muito grande ser feliz com nosso trabalho”, declarou.

Quem é Mércia na novela ‘Mania de Você’?

Em ‘Mania de Você’, que estreia em 9 de setembro, a veterana será Mércia, a governanta da casa de Molina (Rodrigo Lombardi), que tem um caso antigo com o patrão, porém, esconde diversos segredos. Da relação com o magnata nasceu Mavi (Chay Suede), jovem que foi criado pelo ex-namorado da funcionária.

Esta será mais uma parceria com o autor João Emanuel Carneiro, que lhe rendeu mais fama com a icônica Carminha de ‘Avenida Brasil’, em 2012. Em seguida, ela interpretou a cafetina Laureta de ‘Segundo Sol’, em 2017.

amazonianarede

Purepeople.br Rafael Munhos