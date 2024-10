Filho de Robinho busca anonimato no Santos após ser um dos destaques da base

Robson Júnior teve apoio do clube e desenvolveu gosto por futebol; jovem tem a multa mais alta da base santista

Robson Júnior é destaque na base do Santos

Aos 16 anos, Robson Júnior, conhecido como Juninho, vive um início de carreira muito promissor no Santos. Como o Bolavip Brasil havia noticiado anteriormente, o filho de Robinho é considerado uma grande joia e em breve estará atuando pelo time profissional.

Além disso, sua multa rescisória é altíssima, até mesmo para os padrões do clube. Quem quiser tirar Juninho do sub-17 do Santos, terá que desembolsar R$ 300 milhões de reais, valor mais alto que a multa de jogadores que estão no time profissional, como JP Chermont, por exemplo.

Bastidores mostram uma vida anônima

O ge revelou em uma reportagem mais detalhes sobre a vida de Juninho na base do Santos. Filho do ex-jogador, preso por estupro, o jovem vive no anonimato, longe dos holofotes. Ele não usa redes sociais e busca focar totalmente no desenvolvimento de sua carreira no futebol.

Juninho tem como grande inspiração Neymar, que assim como seu pai, foi revelado na base do Alvinegro Praiano. Canhoto, Robson tem como principal característica o drible e jogadas de um contra um.

Muitos funcionários do Santos acreditam que Juninho tem potencial para superar Robinho. No entanto, por conta de seu porte físico franzino, ele tem tido dificuldades para se adaptar ao sub-17, visto que enfrenta adversários mais fortes e que ganham em jogadas de corpo.

Juninho sofreu muito com a prisão do pai e recebeu apoio psicológico profissional no Santos. O garoto ficou bastante abalado, mas com a ajuda recebida, voltou a desenvolver gosto pelo futebol.

Robinho está preso desde março

Robinho teve a prisão decretada em março deste ano, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-jogador foi condenado por estupro coletivo, cometido em 2013 em uma boate na Itália e cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo.

No entanto, ele esperava deixar a prisão ainda na Páscoa, o que não aconteceu. Robinho está desesperadamente sair da cadeia e está disposto a gastar uma fortuna para conseguir sua liberdade.

amazonianarede

Bolavip Brasil Luiz Eduardo Porto