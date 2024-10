Filho de Cid Moreira desabafa sobre ser deserdado após ficar sem herança: “Injustiça”

Roger Moreira, filho adotivo de Cid Moreira (1927-2024), recorreu aos meios da Justiça para ser inserido na divisão de bens do jornalista, que morreu no último dia 3 de outubro, aos 97 anos, avaliado em R$ 60 milhões.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, o cabeleireiro desabafou sobre a situação, em que além dele, seu irmão, Rodrigo Moreira, filho biológico do ex-âncora do ‘Jornal Nacional’, não terão direitos a divisão da herança, após terem movido ações contra o pai. “Não estaria tudo bem, porque seria uma injustiça”, lamentou ele, sobre ser deserdado.

“Perante a tudo que ele tem e a tudo que temos de provas, não tem como uma decisão dessa ser possível, do meu ponto de vista. Porque nisso não tem nenhuma difamação ou calúnia”, declarou o filho adotivo de Cid Moreira. “O que está saindo não é nenhuma calúnia ou difamação, são fatos que aconteceram. Isso é do padrão dela de tentar qualquer coisa por interesse financeiro, porque o interesse dela sempre foi esse. Me incomoda dizer que ela está casada com ele há mais de 20 anos, mas não foi! Tem documentos disso”, disparou ele contra a madrasta, Fátima Sampaio.

“O abuso, quando eu comentei isso no processo de 2021, estava em segredo de Justiça e não podia ser comentado. Essa adoção, para mim, vendo hoje com outros olhos, foi feita justamente para mascarar algo, para que eu não abrisse minha boca”, explicou Roger Moreira.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Luís Gusttavo