Filhas de Silvio Santos receberam ordem do pai e Carlos Alberto de Nóbrega revela detalhes

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega voltou a causar burburinhos nesta semana ao fazer novas revelações envolvendo Silvio Santos e as filhas do ‘Rei da TV’. Segundo o comandante de ‘A Praça É Nossa’, Senor teria deixado um ordem direta para suas herdeiras.

As revelações de Carlos Alberto de Nóbrega aconteceram em entrevista ao canal Flávio Prado o ‘Entre Amigos’, do YouTube, surpreendendo muitas pessoas. “Então, aquela presença física não me doeu muito. Me doeu a saudade do amigo, o medo do que iria acontecer”, iniciou o veterano e renomado comunicador, que ainda relembrou uma atitude de Silvio.

“Só que antes disso, ele foi tão generoso comigo que ele falou para as filhas: ‘O Carlos Alberto é intocável’. Isso foi dito por elas, dito pela Daniela Beyruti. E então, quando ele morreu eu fiquei muito mal”, lembrou Carlos, que ainda completou: “No dia que a Daniela foi na minha sala, ela queria falar comigo. Eu disse: ‘Não, não, eu vou à sala dela’. O Silvio já tinha morrido, eu vou, eu vou à sala dela”, contou.

Adiante, Carlos seguiu: “E ela disse: ‘Não, não, não, eu quero ir à sala dele’. Eu sou o único artista que tem sala própria na emissora. Como fui diretor [Artístico], eles mantiveram. Ela foi à minha sala e começamos a conversar, e aí ela disse: ‘Você está zangado com a gente com alguma coisa?’. Eu falei: ‘Não, pelo amor de Deus, o que que houve?”, quis saber ele à época.

Revelação de Carlos Alberto de Nóbrega

Na sequência da entrevista, ele contou: “[Ela então me explicou]: ‘É que você deu uma entrevista falando que a Eliana estava certa [em sair do SBT]’. Eu disse: ‘Não, espera aí, isso é o que colocaram [na matéria], o que eu disse antes não está no jornal. Eu falei o quanto teu pai foi importante na minha vida, na vida do meu pai”, contou ele.

E seguiu: “[Aí contei a ela]: ‘A Eliana me disse há 1 ano que não estava satisfeita. Ela tinha uma chance de ir embora e disse: ‘Como é que vou trabalhar num lugar que eu não quero trabalhar?’. Bom, aí eu disse: ‘Ela tá certa’. Aí a Daniela falou: ‘Olha só, é que depois que meu pai foi embora, você é a nossa referência’. Nossa, olha, isso foi tudo, ‘você é nossa referência’. ‘Então uma palavra dita por você pesa muito, as pessoas não entendem’”, recordou ele.

Ao fim, Carlos Alberto de Nóbrega afirmou que vai ajudar as filhas de Silvio Santos. “Eu tenho que agora ajudar as filhas [do Silvio], me desdobrar. O pessoal está indo embora [saindo da emissora], mas eu estou do lado dela. Se um dia acontecer, eu vou ser o último a sair e a apagar a luz”, afirmou.

