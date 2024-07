Filha de MC Marcinho revela que Jojo Todynho pagou seu tratamento contra drogas

A filha de MC Marcinho (1977-2023), Marcelly Garcia, revelou ter recebido apoio de Jojo Todynho para realizar seu tratamento contra o vício em drogas. Limpa há três meses, ela contou ter recebido ajuda financeira de Jojo ao comemorar no Instagram sua alta da clínica psiquiátrica onde estava internada.

“Prazer, Marcelly, mais uma adicta em recuperação, limpa há três meses, e também sou uma borderline que está em tratamento e recebeu alta do psiquiatra. Eu vim aqui só para falar que eu sou uma outra pessoa”, iniciou Marcelly no vídeo postado na rede social.

Ela explicou que continua recebendo atendimentos para lidar com o vício e tratar seu diagnóstico de borderline: “Aquela Marcelly que vocês conheceram, eu quero que vocês esqueçam. Hoje, eu estou com uma nova mente, fiz um tratamento ótimo, mas continuo me tratando. Estou me sentindo muito bem, vamos para quatro meses limpa. Parabéns para mim”.

Na legenda do vídeo, Marcelly agradeceu o apoio financeiro vindo da funkeira: “Vivendo em recuperação, decidi ficar limpa e abraçar meu tratamento. Quero agradecer a Jojo Todynho que se dispôs a pagar meu tratamento, me fazendo entrar na jornada da recuperação”, escreveu.

“Agradeço a Jesus por não ter desistido de mim e insistido todos os dias até eu entender que seu amor por mim vai além do que posso imaginar. Agradeço a mim mesma por decidir me dar uma nova chance de viver, uma chance para a mudança completa, mental, física e espiritual. Acredito em mim e confio no que está dentro de mim. Só por hoje funciona”, finalizou.

amazonianarede

Pipoca Moderna Pedro Benjamin Prado