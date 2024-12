Fifa anuncia datas da Copa do Mundo Feminina de 2027

Abertura será no dia 24 de junho; decisão foi divulgada nesta terça (10)

Brasília – A abertura da Copa do Mundo Feminina já foi definida. O jogo inaugural será no dia 24 de junho de 2027. A final do Mundial acontecerá, por sua vez, no dia 25 de julho do mesmo ano. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) durante a 30ª reunião do Conselho da Fifa.

Em maio, o Brasil foi escolhido para receber o Mundial Feminino com uma votação histórica. A candidatura liderada pela CBF obteve 119 votos na eleição promovida no Congresso da Fifa.

“A reunião foi muito proveitosa e já podemos anunciar aos torcedores as datas da Copa do Mundo de 2027, que será o melhor Mundial da história”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Ele participou da reunião virtual comandada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. Rodrigues faz parte do Conselho da Fifa, o principal órgão executivo do futebol mundial.

“A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027 – e todas as partidas que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“Este torneio histórico terá um impacto enorme não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo, levando o jogo feminino ao próximo nível em termos de participação e popularidade”, acrescentou.

No encontro, a Fifa também definiu como será a classificação das Seleções para o Mundial. De acordo com a entidade, 29 equipes sairão diretamente dos torneios eliminatórios continentais. Além do Brasil, que está garantido na competição por ser o país-sede, a América do Sul terá mais três representantes.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am