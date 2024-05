Feira náutica deve movimentar mais de R$30 milhões em negócios no AM

O evento está confirmado para o dias 25 a 28 de julho de 2024

Manaus – Manaus vai reunir empresas e investidores interessados no comércio de produtos e criação de novas parcerias para investimentos no setor náutico na maior feira de negócios náuticos do norte e nordeste do Brasil, a Barco Show Amazonas. O evento está confirmado para o dias 25 a 28 de julho de 2024. No ano passado, a feira gerou cerca de R$30 milhões em negócios no estado.

Em 2023, quando realizou a primeira edição em Manaus, o evento superou as expectativas. Foram mais de 10 mil visitantes nos estandes de produtos, o que significou também alto volume de vendas, networking e novas parcerias comerciais entre as empresas do setor.

O CEO da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo, destaca que Manaus entrou de vez no calendário de eventos náuticos em virtude do alto potencial de negócios no Amazonas. Seja para a navegação comercial, seja para o transporte de passageiros ou para o turismo e lazer, o estado entrecortado por rios representa vasto potencial para empresas do segmento.

“Estamos extremamente felizes e empolgados com mais uma realização da Barco Show Amazonas. O mercado norte tem um potencial gigantesco e nós adotamos a missão de, cada vez mais, contribuir com o seu crescimento. É um segmento em que o Amazonas tem uma vocação natural e que pode ser muito explorado pelos empresários locais e pelas empresas nacionais. O desafio de realizar esse grandioso evento nos posiciona de maneira estratégica no mercado náutico”, afirmou.

Além de exposição de produtos, equipamentos e serviços ligados ao setor náutico, uma das propostas da Barco Show Amazonas é fomentar o setor, que no Brasil vem registrando crescimento anual de cerca de 10%.

“O Brasil tem um enorme potencial no setor náutico, que não está sendo bem desenvolvido. No Amazonas, isso se repete porque estamos diante do maior rio navegável do planeta, com uma cultura ribeirinha forte, com o barco tendo um papel muito fundamental no transporte e no lazer da população”, disse Hugo Leonardo.

É possível acompanhar os preparativos para a Barco Show Amazonas 2024 pelas redes sociais, no perfil oficial @barcoshoweventos.

Realizada com apoio da Amazonastur, a Barco Show Amazonas 2024 ocorrerá no Pier do Uiara Amazon Resort, localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital amazonense.

