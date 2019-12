FAMEPI: uma nova era de Engenheiros em Manaus

Com uma proposta e metodologia pedagógica inéditas na Região, a Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi) chega a Manaus e vai oferecer 400 vagas nos cursos de Graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação, já em 2020.

O vestibular irá acontecer no dia 9 de fevereiro de 2020. Acesse todas as informações no site oficial: www.famepi.org.br.

A Famepi nasceu da observação e reflexão sobre as mudanças necessárias à formação do aluno de Ensino Superior e ao modelo em que o aluno assistia às aulas ministradas pelos professores.

Por isso, foi realizado um cuidadoso planejamento pedagógico com ênfase na Gestão da Aprendizagem, de modo que cada aluno saberá desde o começo quais objetivos que ele deverá alcançar em cada momento do curso, e todos trabalharão para isso, professores, gestores e times de projetos.

Estrutura e Metodologia

A Famepi já chega trazendo toda a trajetória de sucesso e excelência de ensino e infraestrutura da Fundação Matias Machline, referência no Brasil no Ensino Médio Técnico.

A metodologia da Famepi é integradora e acredita que o papel de uma Faculdade é orientar os caminhos para o aprendizado, proporcionando desenvolvimento e autonomia do próprio aluno na construção do conhecimento.

Com salas-estúdio e mais de 30 laboratórios, o novo formato de ensino propõe os mais diversos espaços para a realização de estudos contextualizados. É a maior estrutura de laboratórios da região para proporcionar a melhor experiencia de aprendizagem: unindo teoria e prática.

Inspirada nas melhores faculdades de tecnologia no mundo, a Famepi tem uma metodologia pedagógica completa, onde o aluno será inspirado a aprender e conviver.

Uma proposta inédita no Amazonas para formar profissionais com habilidades técnicas e comportamentais: o perfil mais buscado na atualidade.

Uma nova era de Engenheiros

Toda a preocupação em oferecer a melhor Formação não é em vão: no Brasil, a formação de novos engenheiros é sempre tema de discussões e críticas, principalmente, agora quando se espera um crescimento econômico em todo País. A Região Norte concentra menos de 10% do total de engenheiros do País e o Amazonas, mesmo com o Polo Industrial de Manaus (PIM), tem apenas 1,4% de engenheiros.

Com a Indústria 4.0, cada vez mais o mercado tem exigido competências dos profissionais que apenas uma formação inovadora e de excelência pode dar. Preparar uma nova era de engenheiros para uma sociedade que está saindo de uma crise e se reinventa a cada dia é um desafio que exige visão e cuidado.

