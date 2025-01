FAB abre processo seletivo para serviço militar temporário em 2025

Edital oferece vagas para profissionais de nível fundamental, em ambos os sexos, em diversas especialidades e localidades

Manaus – A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou edital do Processo Seletivo para Profissionais de Nível Fundamental (QCBCon) com vistas à prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter voluntário para ambos os sexos, com incorporação para o ano de 2025. O processo seletivo abrange diversas especialidades e localidades em todo o território nacional, oferecendo oportunidades para quem deseja servir à Força Aérea Brasileira de maneira temporária, contribuindo para a segurança e a defesa do Brasil.

As inscrições para o processo seletivo terão início no dia 16 de janeiro, quinta-feira, a partir das 10h e poderão ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial até o dia 30 de janeiro, às 23h59, sendo necessário atender a todos os critérios especificados no edital para garantir a inscrição. Neste portal, os interessados poderão, ainda, acessar informações detalhadas sobre os requisitos, etapas do processo seletivo, especialidades disponíveis e localidades contempladas.

O quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados destina-se a suprir as necessidades de Cabos para o exercício de funções especializadas, de interesse do Comando da Aeronáutica (COMAER). Entre as etapas do processo seletivo, os candidatos serão avaliados por meio de exames de saúde, teste de aptidão física, análise de documentos e outras fases específicas de cada especialidade. O edital completo, com todas as informações detalhadas sobre as exigências e etapas, também está disponível no site, que servirá como o canal principal para dúvidas e orientações durante o período de inscrições e acompanhamento do processo.

A concentração final e habilitação à incorporação dos candidatos selecionados está marcada para o dia 30 de junho, quando os novos convocados estarão aptos a iniciar suas atividades na Força Aérea. Essa oportunidade de servir à FAB é destinada a cidadãos com nível fundamental completo, que buscam contribuir com a segurança nacional e fortalecer o compromisso com o Brasil.

Para mais informações sobre o processo seletivo e as especialidades disponíveis, os interessados devem acessar o site oficial.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am