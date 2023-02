Ex-agente penitenciário é preso na zona sul de Manaus

Um homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela prática de corrupção passiva na manhã desta quarta-feira (01). O suspeito que é ex-agente penitenciário foi detido na rua Esperança, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em janeiro de 2017 houve uma rebelião em uma unidade prisional do Estado e, com isso, a Polícia Judiciária realizou uma série de investigações para esclarecer o ocorrido.

“Consta nos altos que, após a rebelião, diversas medidas acautelatórias foram apresentadas ao Poder Judiciário, entre elas, a interceptação telefônica de aparelhos celulares. Com base neste mecanismo, descobriu-se que o homem, que atuava como agente penitenciário à época dos fatos, negociava e recebia valores dos internos em troca de levar objetos proibidos pela instituição prisional”, disse.

Conforme o titular, a interceptação telefônica demonstrou que o infrator, que atualmente se apresentou como industriário, fornecia armas e celulares para os detentos. Por este motivo ele foi indiciado e processado por corrupção passiva, e assim, foi decretada, portanto, sua prisão preventiva.

O homem responderá por corrupção passiva e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Diário 24h AM