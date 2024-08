Evento “Rodas de Cidadania” do TCE-AM discute desafios da educação

Com o tema ‘Os desafios contemporâneos da Educação’, a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM), promoveu nesta sexta-feira (16), a primeira edição de 2024 do programa “Rodas de Cidadania”, que é parte do Programa de Formação de Agentes de Controle Social (Profac).

O programa segue a orientação da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a fim de contribuir com o fortalecimento de ações com aspecto pedagógico.

Realizado em parceria com a Ouvidoria da Corte de Contas, o evento contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que responderam a perguntas dos cursistas sobre inclusão, acesso à escola, violência nas escolas e uso de tecnologia. A dinâmica serviu como uma etapa prática do Profac, conectando os cursistas diretamente aos gestores públicos.

O ouvidor do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, abriu o evento destacando a importância da parceria entre o tribunal, as secretarias de educação e os cursistas. “Essa iniciativa da nossa Ouvidoria complementa o Profac. São audiências públicas que permitem que importantes questões da nossa sociedade sejam discutidas com clareza e objetividade”, afirmou.

Alexandre Rivas, diretor da ECP, também destacou a relevância do programa. “Nosso objetivo é levar informações claras à população, garantindo que todos conheçam seus direitos e deveres”.

A mediação e condução do evento foram feitas, respectivamente, pelas servidoras da Ouvidoria do TCE-AM, Jessica Natasha Jacquminouth e Solange Ribeiro.

Rodas de Cidadania

Criado em 2018, o “Rodas de Cidadania” aproxima a população da Ouvidoria do TCE-AM e do Poder Público. A próxima edição será no dia 30 de agosto e tratará de Segurança Pública.

Texto: Pedro Sousa