Estoque de sangue registra déficit de 40% na semana que antecede o Natal

Ausência de doadores preocupa equipe técnica do Hemoam na semana que antecede as festas natalinas

Manaus – O baixo comparecimento de doadores na semana de véspera do natal começou a preocupar a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), que tem registrado um número cada vez menor de doações de sangue desde o início de dezembro.

O sinal de alerta do estoque acendeu nesta terça-feira (16), com uma queda estimada em 40% no abastecimento do hemocentro.

“Estamos com uma média de 160 doações por dia e nossa meta diária é 250. Então, fazemos um apelo especial aos doadores, porque a nossa necessidade tende a aumentar devido à alta demanda por transfusões na temporada de festas de fim de ano. Precisamos dos doadores para evitar o desabastecimento”, frisou a gerente de captação Nívia França.

Funcionamento no Natal

Na semana do Natal, o Hemoam funcionará na segunda-feira e terça-feira (22 e 23/12) em horário normal, de 7h às 18h. Na quarta-feira (24/12) funcionará até às 12h. Já no feriado de Natal (25) não funcionará, retornando normalmente na sexta-feira e sábado, de 7h às 18h.

Requisitos

Para ser doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal.

Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am