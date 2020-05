Estádios brasileiros são candidatos a receberem final da Libertadores

O Brasil participa da disputa com quatro estádios: Arena da Baixada (Curitiba), Beira Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (São Paulo) e Morumbi (São Paulo).

Já para as disputas de 2022 e de 2023 os estádios brasileiros que se apresentaram como candidatos são: Maracanã (RJ), Arena da Baixada (Curitiba), Beira Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (SP) e Morumbi (SP).

Segundo a Conmebol, a direção de competições da entidade realizará videoconferências com as cidades candidatas nos dias 25 e 26 de maio, para sanar dúvidas e elaborar o Dossiê de Candidatura, para posterior apresentação no dia 29 de maio de 2020.

Inspeção

A Conmebol informou também que haverá uma inspeção nas cidades finalistas, assim que houver condições de viagens pela América do Sul.

Após isso, “haverá apresentação dos relatórios ao Conselho do ente reitor do futebol sul-americano, que tomará a decisão final sobre as sedes”.

O estádio do Maracanã (Rio de Janeiro) receberá a final da edição 2020 da Copa Libertadores.

