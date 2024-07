Especialista prevê aumento de exportações brasileiras em 2024

Com mais de 28 mil empresas exportadoras em 2023, o Brasil registrou um recorde no setor e projeta um crescimento contínuo

São Paulo – O Brasil alcançou um marco histórico no comércio exterior em 2023, e registrou um recorde de 28.524 empresas exportadoras, crescimento de 2% em relação a 2022. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo especialista do setor e diretor da Tek Trade, empresa referência em comércio exterior, Sandro Marin, a projeção é que até o final de 2024 o número cresça, já que as instabilidades internas impulsionam os empresários a expandirem a atuação ao mercado internacional como forma de aumentar o faturamento e a competitividade.

“A tendência é que o número de empresas exportadoras aumente ainda mais em 2024, pois o enfraquecimento do mercado interno, aliado ao cenário tributário que isenta o produto brasileiro destinado à exportação, e à valorização do dólar, criam um ambiente propício para que micro e pequenos empresários brasileiros busquem oportunidades no exterior. Europa, África e as Américas podem ser grandes oportunidades para impulsionar o número de empresas exportadoras em 2024”, relata Sandro Marin, especialista em comércio exterior e diretor da Tek Trade.

Setores de destaque em exportações no Brasil

No cenário global do comércio exterior, algumas áreas da economia brasileira têm se destacado como protagonistas das exportações. Setores como a agropecuária, indústria automobilística, tecnologia, mineração e energia renovável se destacaram em 2023 por possuírem vantagens competitivas no mercado externo, alta demanda internacional, além de contribuírem significativamente para a balança comercial do país.

