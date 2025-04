Golpe: INSS alerta para falsa devolução de valores descontados de aposentados

Instituto não envia mensagens sobre ‘ressarcimento de acordos de mensalidades associativas’ e orienta acesso direto no Meu INSS

Brasília – O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o Ministério da Previdência Social emitiram alerta nesta sexta-feira (25) sobre um golpe com falsa promessa de “ressarcimento de descontos de mensalidades associativas”. Os órgãos orientam que aposentados e pensionistas não acessem links enviados por e-mail, aplicativos de mensagem, como o WhatsApp ou qualquer outro meio. “O Ministério da Previdência recebeu denúncia de segurados que estariam sendo abordados por golpistas com a oferta de ‘agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS’. Cuidado, é golpe!”, alertaram.

Nessa quarta (24), representantes do INSS e da CGU (Controladoria-Geral da União) informaram que nenhum aposentado será descontado da folha de pagamento por convênios com entidades, como associações e sindicatos. A pausa é por tempo indeterminado, até a conclusão da análise de cada acordo, para a identificação dos descontos irregulares.

A decisão veio após operação que investiga um esquema nacional de cobranças indevidas em benefícios do INSS. A apuração levou à demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, na terça (23), e ao afastamento de servidores.

Segundo o INSS, os valores descontados em abril ficarão retidos e serão devolvidos na folha de maio, entre 26 de maio e 6 de junho.

Devolução dos descontos

O ministro da CGU, Vinicius de Carvalho, garantiu que os aposentados do INSS que foram descontados indevidamente terão os valores devolvidos. O ministro não informou, no entanto, quando nem como esse ressarcimento será feito.

Segundo Carvalho, o governo federal elabora um plano para identificar os descontos fraudados e permitir as devoluções. O planejamento, que deve ser apresentado “em breve”, como afirmou o ministro, vai detalhar o total dos valores que serão ressarcidos e o formato das reposições.

Como saber se houve descontos

Acessar, com login e senha, o site ou aplicativo Meu INSS. Clicar “Consultar Benefício” e, em seguida, em “Extrato de Pagamento”. Selecionar o mês. O INSS informa que, por padrão, aparecem somente as duas últimas competências, mas também é possível visualizar as anteriores. Se houver desconto, o valor aparecerá na tabela.

Como pedir a devolução

Segundo o INSS, a restituição é feita diretamente pela entidade responsável pelo desconto, seja associação ou sindicato. “É preciso entrar em contato pelo telefone 0800, que aparece ao lado do nome da entidade no seu contracheque”, explica o instituto.

O órgão também orienta que o beneficiário registre denúncia, caso haja descontos não autorizados. É possível prestar queixa no Portal do Consumidor e na Ouvidoria do INSS, por meio da plataforma Fala BR.

Como solicitar a exclusão do desconto

Acessar o Meu INSS, com login e senha. Na página inicial, selecionar ‘Novo pedido’. No campo de busca, na lupa, escrever ‘Excluir mensalidade’. Entre as opções, selecionar ‘Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício’. Clicar em ‘Atualizar’ para conferir e atualizar os dados, se necessário. Depois de atualizar os dados, selecionar ‘Avançar’. Ler as instruções e clicar em ‘Avançar’. Informar os dados solicitados e clicar em ‘Avançar’. Anexar documentos, se necessário, e avançar. Selecionar a agência de relacionamento com o INSS e avançar. Conferir os dados informados. Declarar que leu e concorda com as informações e avançar.

