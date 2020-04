Espaços públicos vão ter torneiras para higienização de pessoas em situação de rua

Serão instaladas torneiras públicas em oito pontos da cidade

Manaus – A Prefeitura de Manaus, em parceria com a empresa concessionária de abastecimento de água da cidade, irá instalar torneiras em espaços públicos para possibilitar que pessoas em situação de rua reforcem a higiene e, assim, também evitem a propagação do novo coronavírus. “Uma ideia simples, mas eficaz para quem está exposto”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto, ao anunciar a novidade em vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 17/4.

A instalação, que começa na próxima semana, será feita pela Águas de Manaus, com o acompanhamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), em áreas de maior circulação de pessoas em situação de rua, incluindo praças, imediações de viadutos e áreas de feiras.

“Essa sugestão veio da minha esposa Elisabeh Valeiko Ribeiro, que tem destinado um olhar sensível às pessoas mais vulneráveis. Levei à empresa de águas, que tem feito um trabalho meritório também nos ajudando a higienizar terminais e vias públicas, que prontamente acatou o pedido”, destacou o prefeito.

Nesse primeiro momento, serão instaladas torneiras públicas em oito pontos: praça da Matriz, praça dos Remédios, praça da Saudade, ponte do Bariri na rua Caco Caminha, ponte da panificadora Pãozinho na avenida Darcy Vargas, viaduto Josué Claudio, praça na Quintino Bocaiúva e calçadão da Manaus Moderna.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, chamou a atenção para o uso racional da água nesses lugares, sem que haja desvio de finalidade.

“Os lugares foram mapeados, pois recebem um número expressivo de moradores de rua e nós vamos estar em alerta quanto ao uso desse serviço que vem para ajudar a população, nessa importante fase de prevenção e combate ao novo coronavírus”, destacou.

Segundo a concessionária, essa ação integra o cumprimento para que todos tenham acesso à água tratada. “Ter água com qualidade na torneira é essencial no combate à pandemia do coronavírus. E agora, diante do pedido feito pela prefeitura, vamos também disponibilizar água para essas pessoas que vivem em situação de rua, pensando sempre na saúde da população”, disse o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis.

Texto – Rômulo Araújo / Semcom e Assessorias da Ageman e Águas de Manaus

@amazonianarede

Leia também;