Escola Pública de Trânsito do Detran-AM abre inscrições para cursos gratuitos no mês de março em Manaus

A Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), está com inscrições abertas e gratuitas para os cursos que serão ofertados ao longo do mês de março. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 280 vagas nos turnos de manhã, tarde, noite e aos sábados.

Entre os cursos ofertados estão: Transporte Coletivo de Passageiro, Atualização de CNH, Mototaxista (Especialização), Direção Defensiva, Motofretista (Especialização), Veículo de Emergência e Pilotagem Defensiva para Mulheres.

Conforme cronograma divulgado pela Eptran, no dia 18 de março, inicia o curso de Transporte Coletivo de Passageiro (25 vagas), no turno matutino.

Ainda no dia 18, à tarde, iniciará o curso de Direção Defensiva (30 vagas). Em 24 de março, duas turmas do curso de Mototaxista (Especialização) começarão no turno vespertino, com 25 vagas cada.

No turno noturno, acontecerão os cursos de Motofretista (Especialização) e Condutor de Veículo de Emergência, com 25 vagas cada. Ambos iniciam no dia 17 de março.

Já o curso de Pilotagem Defensiva para Mulheres (25 vagas) terá um dia de aula que ocorrerá no dia 8, das 8h às 17h10, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

São oferecidas, ainda, duas turmas de Atualização de CNH, uma pela manhã e outra à tarde, com 50 vagas cada. A turma matutina inicia no dia 11, enquanto a vespertina iniciará em 25 de março.

Inscrições

Para se inscrever nos cursos de Direção Defensiva e Pilotagem Defensiva para Mulheres, os interessados devem comparecer presencialmente na secretaria da Escola Pública de Trânsito, localizada no posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os interessados nos outros cursos podem ir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM. Para obter outras informações sobre a documentação necessária, basta entrar em contato por meio dos números (92) 3643-0092 ou 3643-0057.

