Escola de Contas Públicas do TCE-AM divulga programação de cursos para novembro

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) anunciou nesta quarta-feira (30), a programação de cursos para o mês de novembro. Com uma variedade de formações em áreas como direito, docência e engenharia, os cursos são destinados à capacitação de servidores, jurisdicionados e membros da sociedade civil.

Entre os cursos oferecidos estão “Estudo Técnico e Termo de Referência”,“Engenharia de Prompt para o Controle Externo”, “Auditoria Financeira” e “Pilotagem de Drone”.

Para obter mais informações ou se inscrever nas capacitações, acesse o site da ECP no endereço ecpvirtual.tce.am.gov.br.

