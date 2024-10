Em meio ao caso Diddy, advogado de Jay-Z e Beyoncé se pronuncia após acusações feitas ao casal em talk show

Desde as acusações feitas por Jaguar Wrigth no programa Uncensored, do apresentador Piers Morgan, contra Jay-Z e Beyoncé, afirmando que eles teriam mais vítimas que o rapper, o assunto vem ganhado as manchetes junto ao caso.

Jaguar afirmou que os Carters são perversos e que tem três pessoas que podem testemunhar sobre os supostos abusos, além de citar, também, a cantora Aaliyah, que faleceu em um acidente aéreo em 2001:

Eles mantêm pessoas contra sua vontade, colocam pessoas em aviões quando estão inconscientes, exatamente como aconteceu com Aaliya, afirmou Wrigth.

Com a repercussão das falas da cantora, o advogado do casal, Alex Spiro, participou do TMZ Live na última quarta-feira, dia 9, questionando a ética profissional de Morgan e o acusou de permitir que os boatos fossem ao ar no talk show.

Alguém com uma chamada plataforma jornalística explorou esse tipo de boato aleatório, seja ele desconectado da realidade… Ele trouxe isso à tona. Ao fazer isso para obter visualizações, ele não prejudicou apenas os Carters, o que ele fez efetivamente foi abafar as vozes das vítimas reais em um caso em andamento, uma investigação em andamento.

Além disso, Spiro fez uma exigência a Morgan, afirmando que o que foi dito era uma acusação formal e falsa, então, o intimou a remover o conteúdo das plataformas ou um tribunal o solicitaria. O advogado, também citou o pedido de desculpas do ex-âncora da CNN após receber uma carta jurídica do casal, da qual refutava as alegações.

Piers Morgan se retratou na última terça-feira, dia 8:

Jaguar inesperadamente fez várias alegações sobre Jay-Z e Beyoncé durante aquela entrevista. Eles não estavam presentes para responder ou se defender, mas agora estão. Seus advogados nos contataram para dizer que essas alegações eram totalmente falsas e não tinham base em fatos e, portanto, atendemos a um pedido para excluí-las da entrevista. (…) Editar entrevistas não é algo que fazemos levianamente, também existem limites legais para nós.

O apresentador concluiu, afirmando que em tempos onde as pessoas tenham algo a dizer nas plataformas digitais, outras pessoas irão ouvir e que por isso convidaram Jaguar Writgh:

As pessoas que fazem essas afirmações têm um público com o sem programas como o meu.

