Drica Moraes, Reynaldo Gianecchini e outros famosos prestam solidariedade a Preta Gil

A cantora Preta Gil revelou recentemente que precisará passar por uma cirurgia no próximo domingo, 15, para remover um tumor na região abdominal. A operação será necessária devido à ineficácia do tratamento oncológico que ela vem realizando há vários meses, o qual não surtiu o efeito esperado pelos médicos.

Nas redes sociais, diversos famosos manifestaram apoio a Preta Gil neste momento delicado.

Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini, que enfrentou o linfoma não-Hodgkin, também mostrou apoio à cantora, compartilhando emojis de coração e exaltação.

Drica Moraes

A atriz Drica Moraes, que enfrentou leucemia em 2010, compartilhou como a música de Gilberto Gil, pai de Preta, a ajudou durante sua recuperação.

“Existem e existirão caminhos desconhecidos para sua cura. Amor e saúde, Preta! Só escutava o seu pai, Gilberto Gil, no hospital. Luminoso, me trouxe de volta, junto com Maria Bethânia”, disse a atriz.

Simony

A cantora Simony, que já teve câncer no intestino, disse: “Te amo e você sabe”.

Patrícia Pillar

A atriz Patrícia Pillar, que enfrentou o câncer de mama em 2001, também se manifestou: “Pretinha linda, você é preciosa! Todas as boas energias para você! As melhores notícias e os melhores tratamentos estarão à sua espera. Te amo”.

Fabiana Justus

Fabiana Justus, que também teve leucemia, declarou: “Pretinha linda, você é preciosa! Todas as boas energias para você! As melhores notícias e os melhores tratamentos vão estar à sua espera. Te amo”.

Outros famosos, como Astrid Fontenelle, Alinne Moraes, Adriane Galisteu, Duda Beat, Ludmilla, Fátima Bernardes, Fernanda Souza, Manu Gavassi, Evaristo Costa, Fernanda Lima, entre outros, também dedicaram mensagens de esperança e apoio à cantora.

amazonianarede

Jetss Entretenimento José Guilherme