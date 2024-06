‘Dia Livre de Impostos’ terá gasolina, chop e sushi sem imposto em Manaus

Aproximadamente 500 veículos terão a oportunidade de comprar a gasolina por apenas R$ 5,29

Manaus – Chopp, rodízio de sushi e gasolina são alguns dos produtos que serão vendidos sem impostos nesta quinta-feira (6), durante a 18ª edição do Dia Livre de Impostos no Amazonas promovido pela da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem).

Segundo o coordenador da CDL Jovem Manaus, Matheus Demasi, esta será a maior edição do Dia Livre de Impostos da história da cidade, com um aumento significativo no número de lojas participantes. “Esperamos gerar um impacto ainda maior na população e conscientizar a população sobre a alta carga tributária que todos nós pagamos, sem ver esses recursos revertidos em benefícios para a sociedade. Esse o principal objetivo do DLI: Alertar as pessoas sobre essa realidade”.

A partir das 07h da manhã do dia 06 de junho, o Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista, estará oferecendo 8 mil litros de gasolina sem o valor de uma parte dos impostos. O limite de abastecimento irá ser de R$ 100 reais para carro e R$ 50 reais para moto. Ao todo, aproximadamente quinhentos veículos terão a oportunidade de comprar a gasolina sem o imposto. Cada litro sairá por apenas R$ 5,29.

Os amantes de sushi terão uma oportunidade imperdível: aproveitar o rodízio do Sushi Ponta Negra, disponível em todas as suas unidades!

Para aqueles que desejarem relaxar e saborear um chopp gelado, o Tambagrill do V8 localizado na Av. Efigênio Salles, 2600, no bairro Aleixo, estará oferecendo chopp sem imposto.

