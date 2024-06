Defesa Civil indica possibilidade de chuvas nas noites do Festival de Parintins

A previsão é de chuvas em áreas isoladas de Parintins e que não devem atrapalhar as apresentações dos bumbás

Parintins – Conforme boletins e informativos disponibilizados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os torcedores podem esperar dias parcialmente nublados e chances de chuvas desta sexta (28) até domingo (30) durante o Festival de Parintins.

Com base na previsão do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), durante os três dias do 57º Festival de Parintins espera-se que o tempo seja predominantemente nublado, sem previsão de chuvas significativas. A temperatura deve ser alta, proporcionando um clima intenso para aproveitar as festividades ao ar livre.

Porém, no período da tarde, os modelos de previsão de acumulado de precipitação indicam chuva em áreas isoladas do município. Mas nada que possa atrapalhar as apresentações.

A Defesa Civil do Amazonas monitora os eventos naturais adversos que possam provocar algum transtorno na normalidade do município como: chuva intensa, alagamento e ou inundação de igarapé, e quando observar algo de anormal irá emitir avisos e alertas.

O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, tenente Charlis Barroso, ressalta que embora o clima seja favorável para as apresentações dos bumbás, é interessante que os visitantes do Festival de Parintins se preparem adequadamente para os dias de intenso calor.

“É importante que as pessoas que venham a Parintins se hidratem bastante e façam uso intenso de protetor solar, principalmente as pessoas de maior risco que são as crianças e os idosos”, disse o tenente.

