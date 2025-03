Defesa Civil emite alerta de chuva e perigo potencial no Amazonas

O aviso de “Perigo Pontencial” está em vigor desde esta quinta (20), às 09h, até sexta-feira (21), às 09h

Manaus – A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes, com intensidade entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem alcançar de 40 a 60 km/h. O grau de severidade do alerta é classificado como “Perigo Potencial”, e o aviso está em vigor desde esta quinta (20), às 09h, até sexta-feira (21), às 09h.

Os municípios afetados pelo alerta incluem áreas das calhas do Médio e Baixo Rio Negro, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões, Juruá, Purus, Madeira, e Médio e Baixo Amazonas.

De acordo com a Defesa Civil, há baixo risco de ocorrências como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A população deve seguir algumas orientações de segurança:

Em caso de rajadas de vento: Não se abrigue debaixo de árvores, pois existe um leve risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

2. Evite o uso de aparelhos eletrônicos: Evite ligar aparelhos eletrônicos diretamente à tomada durante o período de alerta.

A Defesa Civil alerta que é essencial o acompanhamento contínuo das condições climáticas e orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com os serviços de emergência:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

