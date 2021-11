Compartilhar no Facebook

Às vésperas da recertificação da ISO, Câmara realiza com sucesso simulação de incêndio

O Grupo de Brigadistas da Câmara Municipal de Manaus (CMM), realizou na manhã desta quarta-feira (10/11), uma simulação de incêndio no Palácio dos Manaós, sede do parlamento municipal, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martins, zona Oeste de Manaus, com o intuito de avaliar o tempo de pronto resposta de servidores, colaboradores e parlamentares diante de um sinistro real.

O chefe da Brigada de Pronto Atendimento da CMM, Aurismar Medeiros explica que, a ação faz parte dos procedimentos das normas ambientais de segurança, estabelecidas pela ISO 14001:2015, dos quais a CMM está se preparando para receber a recertificação. “Todos os brigadistas aqui presente na ação, tiveram um treinamento antes. Nada fugiu do nosso controle. Esses treinamentos acontecem para asseguramos o nível de segurança no prédio da câmara”, completou.

Durante a simulação, os brigadistas foram divididos em grupos, espalhados por todos os pisos do Palácio dos Manaós, orientando a saída dos ocupantes do prédio pelas rotas de fuga, até o local de encontro no pátio externo, tão logo foi acionado a sirene de alarme de incêndio.

Reforçando o trabalho, equipes do Setor Médico da Câmara estavam à postos nos corredores, saídas de emergência e na área externa do prédio, para auxiliar, se necessário, na retirada de possíveis vítimas em estado de pânico e também atender qualquer possível ocorrência médica, o que não se fez necessário.

O diretor geral da CMM, Adonay Barreto, afirma que todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas técnicas exigidas. “Nós fazemos de acordo com o planejamento da ISO 14.001. Como de fato fosse uma emergência. Até agora podemos entender que tivemos um bom resultado nessa simulação”

David Reis esclarece que todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas técnicas que esse tipo de ação requer, seguindo criteriosamente todos os requisitos de segurança, para os quais o Grupo de Brigadistas da Câmara foi devidamente qualificado e treinado para executar. O presidente David Reis parabenizou a todos os servidores envolvidos na ação, que ocorreu de forma satisfatória, do ponto de vista da pronta respostas dos ocupantes do prédio, sem nenhuma intercorrência.

amazonianarede

Dircom/CMMtexto:Inima Batista – Foto: Robervaldo Rocha