David Reis homenageia Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com Moção de Aplausos

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), entregou nesta quarta-feira (20/10), no Plenário Adriano Jorge, a Moção de Aplausos, de n° 257/2021, de sua autoria, em homenagem ao Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, celebrado anualmente no dia 13 de outubro. O parlamentar destacou a importância desses profissionais na promoção da saúde e bem estar da população, principalmente, durante a pandemia da covid-19.

“Essa Moção de Aplausos é um pequeno gesto de reconhecimento ao belíssimo trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que realizam um serviço essencial na saúde de todos, porém, com a pandemia estes profissionais ganharam uma visualização ainda maior, já que são responsáveis pela reabilitação por meio de técnicas, exercícios e acompanhamento individualizado do paciente pós-covid”, declarou David Reis.

A Fisioterapeuta Mônica Garcia agradeceu ao chefe do parlamento e autor da Moção de Aplausos. “Quero agradecer o presidente David Reis, por essa linda homenagem. A profissão que escolhi faz um trabalho maravilhoso e encantador. Com a pandemia a população passou a compreender ainda mais a importância do acompanhamento, dos exercícios, tanto do fisioterapeuta quanto do Terapeuta Ocupacional”, disse.

Ao concluí as homenagens, David Reis afirmou “que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, assim como outros profissionais são ‘super-heróis’, e carregaram consigo uma aura de anjos da guarda na vida de seus pacientes”, concluiu o presidente.

amazonianarede

Dircom/CMM Texto: Assessoria de Comunicação do vereador Foto: Robervaldo Rocha