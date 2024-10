Dado como morto, homem acorda antes de cirurgia de remoção de órgãos nos EUA

O caso ocorreu no Baptist Health Richmond, Kentucky, após TJ ser declarado com morte cerebral devido a uma overdose.

Thomas “TJ” Hoover, de 36 anos, protagonizou uma reviravolta impressionante em sua vida ao acordar em plena sala de operações de um hospital nos Estados Unidos, onde os médicos se preparavam para remover seus órgãos. O caso ocorreu em outubro de 2021 no Baptist Health Richmond, Kentucky, após TJ ser declarado com morte cerebral devido a uma overdose.

Segundo relatos dos funcionários do hospital, enquanto o corpo de TJ estava sendo preparado para a cirurgia, sua família notou movimentos que, inicialmente, foram interpretados pela equipe médica como simples espasmos. No entanto, durante os preparativos para a remoção dos órgãos, TJ surpreendentemente acordou, gritando e chorando, o que levou ao cancelamento imediato da cirurgia.

O incidente gerou grande comoção entre os profissionais de saúde do hospital, resultando na saída de vários membros da equipe. Em resposta à repercussão do caso, o hospital reafirmou seu compromisso com a segurança dos pacientes, e a entidade responsável pela doação de órgãos declarou que não exerce qualquer tipo de pressão sobre as instituições parceiras.

Atualmente, TJ vive com sua irmã, que assumiu o papel de cuidadora. Apesar de ter sobrevivido, ele enfrenta desafios significativos em relação à memória e locomoção, lidando com as consequências permanentes desse evento traumático.

